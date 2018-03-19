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07:19 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на улице Серова легковушка провалилась в яму

Из-за этого на дороге образовалась пробка.

В Омске на улице Серова легковушка провалилась в яму. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне, 19 марта, в тоннеле на площади Серова автомобиль марки Honda провалился в яму. По словам очевидцев, ранее на этой дороге ремонтировали асфальт. Но весной, когда снег растаял, грунт провалился прямо под проезжающим автомобилем.

В связи с этим, на дороге образовалась пробка. Один из очевидцев сообщил о яме в компетентные органы. В настоящее время там установили ограждения до того, когда не проведут ямочный ремонт.

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