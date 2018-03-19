В Омске на улице Серова легковушка провалилась в яму. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне, 19 марта, в тоннеле на площади Серова автомобиль марки Honda провалился в яму. По словам очевидцев, ранее на этой дороге ремонтировали асфальт. Но весной, когда снег растаял, грунт провалился прямо под проезжающим автомобилем.