Мужчина умер на станции метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске
Медики почти полчаса пытались реанимировать пассажира.
Медики почти полчаса пытались реанимировать пассажира.
Утром в понедельник, 19 марта, на станции метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске умер мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде» в
— Мужчине помогли выйти из вагона пассажиры. Сотрудники полиции на станции метро вызвали бригаду «скорой помощи». С 09:09 медики оказывали реанимационные мероприятия, поскольку мужчине резко стало плохо. Но помочь не смогли и в 09:37 мужчина скончался, — рассказали в
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