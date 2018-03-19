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09:11 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутском аэропорту у пассажира бодайбинского рейса изъяли детонаторы к взрывчатке

Провести в самолете 10 детонаторов пытался ранее судимый житель Бурятии.

Провести в самолете 10 детонаторов пытался ранее судимый житель Бурятии.

Он спрятал их в автомобильных запчастях. Опасный груз обнаружили при прохождении досмотра в аэропорту. В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения. А сотрудника службы безопасности аэропорта сегодня наградили полицейские. Стражи порядка сообщили, что детонаторы могли взорваться в воздухе. Для этого достаточно самолету было попасть в турбулентность. Сейчас выясняют, каким образом у него оказался опасный груз.

— Из показаний подозреваемого он поясняет следующее, что данные предметы были им похищены во время проведения работ вахтовым методом. Которые он впоследствии хотел использовать по всему усмотрению, — говорит начальник Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте Сергей Сизых.

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