В Иркутском аэропорту у пассажира бодайбинского рейса изъяли детонаторы к взрывчатке

Он спрятал их в автомобильных запчастях. Опасный груз обнаружили при прохождении досмотра в аэропорту. В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения. А сотрудника службы безопасности аэропорта сегодня наградили полицейские. Стражи порядка сообщили, что детонаторы могли взорваться в воздухе. Для этого достаточно самолету было попасть в турбулентность. Сейчас выясняют, каким образом у него оказался опасный груз.