В Иркутском аэропорту у пассажира бодайбинского рейса изъяли детонаторы к взрывчатке
Провести в самолете 10 детонаторов пытался ранее судимый житель Бурятии.
Провести в самолете 10 детонаторов пытался ранее судимый житель Бурятии.
Провести в самолете 10 детонаторов пытался ранее судимый житель Бурятии.
Он спрятал их в автомобильных запчастях. Опасный груз обнаружили при прохождении досмотра в аэропорту. В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения. А сотрудника службы безопасности аэропорта сегодня наградили полицейские. Стражи порядка сообщили, что детонаторы могли взорваться в воздухе. Для этого достаточно самолету было попасть в турбулентность. Сейчас выясняют, каким образом у него оказался опасный груз.
— Из показаний подозреваемого он поясняет следующее, что данные предметы были им похищены во время проведения работ вахтовым методом. Которые он впоследствии хотел использовать по всему усмотрению, — говорит начальник Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте Сергей Сизых.
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