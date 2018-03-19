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08:19 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска столкнулись легковушка и трамвай

ДТП произошло на улице Маршала Жукова.

Сегодня утром на улице Маршала Жукова столкнулись легковой автомобиль и трамвай.

Как сообщили порталу Om1.ru в ГИБДД по Омской области, на данный момент в дежурную часть сообщений о происшествии не поступало.
«Возможно, ДТП без пострадавших, поэтому водители могли вызвать аварийных комиссаров», — пояснили в ведомстве.

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