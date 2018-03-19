В центре Омска столкнулись легковушка и трамвай
ДТП произошло на улице Маршала Жукова.
ДТП произошло на улице Маршала Жукова.
Сегодня утром на улице Маршала Жукова столкнулись легковой автомобиль и трамвай.
Как сообщили порталу Om1.ru в ГИБДД по Омской области, на данный момент в дежурную часть сообщений о происшествии не поступало.
«Возможно, ДТП без пострадавших, поэтому водители могли вызвать аварийных комиссаров», — пояснили в ведомстве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.