Под Братском погиб водитель иномарки после столкновения с грузовиком
Погибшему водителю было 70 лет.
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Погибшему водителю было 70 лет.
Утром 19 марта смертельное ДТП произошло на двухсотом километре трассы «Вилюй», недалеко от города Братск.
Как сообщают очевидцы, все произошло около 6.30 утром. Иномарка двигалась в сторону Тулуна, а грузовик в это время поворачивал налево. От столкновения с грузовиком ГАЗ, автомобиль Renault Logan отлетел в сторону, передняя часть авто полностью деформирована, 70-летний водитель погиб на месте.
Сейчас на месте ДТП работает дорожная полиция. О других пострадавших не сообщается.
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