Под Братском погиб водитель иномарки после столкновения с грузовиком

Как сообщают очевидцы, все произошло около 6.30 утром. Иномарка двигалась в сторону Тулуна, а грузовик в это время поворачивал налево. От столкновения с грузовиком ГАЗ, автомобиль Renault Logan отлетел в сторону, передняя часть авто полностью деформирована, 70-летний водитель погиб на месте.