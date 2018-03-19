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09:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

Под Братском погиб водитель иномарки после столкновения с грузовиком

Погибшему водителю было 70 лет.

Утром 19 марта смертельное ДТП произошло на двухсотом километре трассы «Вилюй», недалеко от города Братск.

Как сообщают очевидцы, все произошло около 6.30 утром. Иномарка двигалась в сторону Тулуна, а грузовик в это время поворачивал налево. От столкновения с грузовиком ГАЗ, автомобиль Renault Logan отлетел в сторону, передняя часть авто полностью деформирована, 70-летний водитель погиб на месте.

Сейчас на месте ДТП работает дорожная полиция. О других пострадавших не сообщается.

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