В Иркутске вор разбил в магазине дверь и вынес мультиварку и телевизор

Житель Иркутска 19 марта хотел поживиться дорогой бытовой техникой. Спланировал все заранее и пришел к магазину на улице Рабочего Штаба в шестом часу утра, когда ни продавцов, ни покупателей еще не было. Попасть в помещение оказалось проще простого — вор разбил стеклянную входную дверь. Побродив среди витрин, он выбрал мультиварку и телевизор покрасивее да подороже, а потом пустился наутек.