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08:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске вор разбил в магазине дверь и вынес мультиварку и телевизор

Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего преступника.

Житель Иркутска 19 марта хотел поживиться дорогой бытовой техникой. Спланировал все заранее и пришел к магазину на улице Рабочего Штаба в шестом часу утра, когда ни продавцов, ни покупателей еще не было. Попасть в помещение оказалось проще простого — вор разбил стеклянную входную дверь. Побродив среди витрин, он выбрал мультиварку и телевизор покрасивее да подороже, а потом пустился наутек.

— В магазине сработала сигнализация, туда сразу выехала вневедомственная охрана, — рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии. — Сотрудники увидели, что кто-то быстро уходит от здания, прижимая к себе бытовую технику.

Сбежать у 28-летнего иркутянина не получилось. Его задержали и доставили в отдел полиции.

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