Под Тольятти ВАЗ-2112 врезался в Volvo, один человек погиб, три пострадали
Пострадавшие в ДТП госпитализированы, тела погибшего из покорёженного автомобиля пришлось извлекать спасателям.
Пострадавшие в ДТП госпитализированы, тела погибшего из покорёженного автомобиля пришлось извлекать спасателям.
В пятницу, 18 марта, вечером, в Ставропольском районе на 847 километре трассы М5 «Урал», в районе села Большая Рязань произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает
При столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 с грузовиком Volvo погиб пассажир «двенадцатой» и ещё три человека пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
В 19:45 для деблокирования погибшего на место ДТП выехали спасатели ПСО Тольятти. В 20:45
Причина ДТП устанавливается.
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