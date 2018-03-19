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08:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске иномарка на большой скорости врезалась в фонарный столб

При сильном ударе серьезно пострадала задняя часть машины.

В Красноярске в ночь с 18 на 19 марта автомобиль на большой скорости врезался в фонарный столб. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. Данные о произошедшем также подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Иномарка Hyundai Solaris двигалась по улице Киренского со стороны Копылова в направлении Академгородка. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в осветительный столб.

На снимках с места ДТП видно, что от удара серьезно пострадала задняя часть автомобиля. В машине зажало людей. Прибывшие на место ДТП спасатели вырезали из массы искореженного металла пассажиров иномарки.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в ДТП серьезно пострадал 24-летний пассажир, его госпитализировали.

Дорожные полицейские пояснили, что водитель Hyundai Solaris был пьян. Доля алкоголя в его организме составила 0,91 промилле.

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