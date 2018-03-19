В Красноярске иномарка на большой скорости врезалась в фонарный столб
При сильном ударе серьезно пострадала задняя часть машины.
При сильном ударе серьезно пострадала задняя часть машины.
В Красноярске в ночь с 18 на 19 марта автомобиль на большой скорости врезался в фонарный столб. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. Данные о произошедшем также подтвердили в
Иномарка Hyundai Solaris двигалась по улице Киренского со стороны Копылова в направлении Академгородка. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в осветительный столб.
На снимках с места ДТП видно, что от удара серьезно пострадала задняя часть автомобиля. В машине зажало людей. Прибывшие на место ДТП спасатели вырезали из массы искореженного металла пассажиров иномарки.
В
Дорожные полицейские пояснили, что водитель Hyundai Solaris был пьян. Доля алкоголя в его организме составила 0,91 промилле.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.