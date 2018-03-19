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08:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в столкновении двух автобусов пострадала женщина

ДТП произошло в микрорайоне Садовый, где месяц назад в аварии с автобусами погиб 12-летний школьник.

Вечером в воскресенье, 18 марта в пермском микрорайоне Садовый, где месяц назад в ДТП с автобусами погиб 12-летний школьник, вновь столкнулись два автобуса.

«ДТП произошло 18.50 на улице Юрша, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — В направлении улицы Макаренко двигался автобус НефАЗ под управлением 39-летнего водителя. По предварительной информации, в районе дома № 1 по улице Юрша он нарушил правила движения и допустил наезд на стоящий автобус ЛиАЗ.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса ЛиАЗ, 60-летняя женщина. Пострадавшая с ушибом грудной клетки была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

Ранее водитель автобуса НефАЗ неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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