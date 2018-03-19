В Перми в столкновении двух автобусов пострадала женщина
ДТП произошло в микрорайоне Садовый, где месяц назад в аварии с автобусами погиб 12-летний школьник.
ДТП произошло в микрорайоне Садовый, где месяц назад в аварии с автобусами погиб 12-летний школьник.
Вечером в воскресенье, 18 марта в пермском микрорайоне Садовый, где месяц назад в ДТП с автобусами погиб 12-летний школьник, вновь столкнулись два автобуса.
«ДТП произошло 18.50 на улице Юрша, — сообщили в
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса ЛиАЗ, 60-летняя женщина. Пострадавшая с ушибом грудной клетки была доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.
Ранее водитель автобуса НефАЗ неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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