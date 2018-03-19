Штормовой ветер снёс кровлю ТРК Миасса
В Миассе зафиксированы последствия штормового ветра.
В Миассе зафиксированы последствия штормового ветра.
Повреждена кровля
Сообщается, что ТРК закрыт, на месте работают экстренные службы.
Напомним, накануне в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду, а также о снегопаде, метелях, снежных заносах и гололедице.
В Челябинске о разрушениях конструкций пока не сообщалось.
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