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08:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Штормовой ветер снёс кровлю ТРК Миасса

В Миассе зафиксированы последствия штормового ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 65% 759 мм рт. ст. 2 м/с

Повреждена кровля торгово-развлекательного комплекса «Слон» на улице Автозаводцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев.

Сообщается, что ТРК закрыт, на месте работают экстренные службы.

Напомним, накануне в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду, а также о снегопаде, метелях, снежных заносах и гололедице.

В Челябинске о разрушениях конструкций пока не сообщалось.

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