Штормовой ветер снёс кровлю ТРК Миасса

Повреждена кровля торгово-развлекательного комплекса «Слон» на улице Автозаводцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев.

Напомним, накануне в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду, а также о снегопаде, метелях, снежных заносах и гололедице.