В Челябинске автобус сбил насмерть пенсионера
На пешеходном переходе.
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На пешеходном переходе.
17 марта в Челябинске на Троицком тракте автобус Kia (маршрут № 691 «Челябинск — Пласт») сбил мужчину, который переходил дорогу по «зебре», а затем протаранил дорожный знак.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 80-летнего пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время он скончался в больнице.
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