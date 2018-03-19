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08:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске автобус сбил насмерть пенсионера

На пешеходном переходе.

17 марта в Челябинске на Троицком тракте автобус Kia (маршрут № 691 «Челябинск — Пласт») сбил мужчину, который переходил дорогу по «зебре», а затем протаранил дорожный знак.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 80-летнего пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время он скончался в больнице.

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