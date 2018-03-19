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08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности аварии, в которой погибли женщина и двое детей из Башкирии

ДТП случилось в Благовещенском районе республики.

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал подробности аварии в Благовещенском районе республики, в которой погибла двое детей и женщина.

Известно, что столкновение Приоры и грузовика Ивеко произошло в седьмом часу вечера на 57 километре дороги Уфа-Янаул. В салоне легковушки находились пятеро человек — 31-летний водитель, его 24-летняя супруга, 2-летний сын, 26-летняя родственница водителя и ее 1,5-годовалая дочь.

По неизвестным пока причинам, водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Ивеко. От мощного удара погибли оба ребенка и родственница водителя автомобиля. Самого мужчину и его супругу доставили в больницу.

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