Стали известны подробности аварии, в которой погибли женщина и двое детей из Башкирии
ДТП случилось в Благовещенском районе республики.
ДТП случилось в Благовещенском районе республики.
Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал подробности аварии в Благовещенском районе республики, в которой погибла двое детей и женщина.
Известно, что столкновение Приоры и грузовика Ивеко произошло в седьмом часу вечера на 57 километре дороги
По неизвестным пока причинам, водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Ивеко. От мощного удара погибли оба ребенка и родственница водителя автомобиля. Самого мужчину и его супругу доставили в больницу.
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