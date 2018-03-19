На Челябинском тракте в массовой аварии погибли два человека

Накануне вечером на Челябинском тракте произошелся массовое ДТП. На 153 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5» столкнулись три иномарки.

— По предварительным данным, водитель Nissan Tiida, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chery Т11, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем Nissan Teana. Отлетевшими фрагментами был поврежден автомобиль Mitsubishi Lancer, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП, 34-летний водитель Nissan Tiida и его пассажирка скончались на месте происшествия, до приезда скорой мопощи. 37-летняя женщина-водитель Nissan Teana, 33-летний шофер Chery и его пассажирка 30 лет получили различные переломы и ссадины и были госпитализированы в больницу Сысерти.