На Челябинском тракте в массовой аварии погибли два человека
Еще трое находятся в больнице.
Еще трое находятся в больнице.
Накануне вечером на Челябинском тракте произошелся массовое ДТП. На 153 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5» столкнулись три иномарки.
— По предварительным данным, водитель Nissan Tiida, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chery Т11, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем Nissan Teana. Отлетевшими фрагментами был поврежден автомобиль Mitsubishi Lancer, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП, 34-летний водитель Nissan Tiida и его пассажирка скончались на месте происшествия, до приезда скорой мопощи. 37-летняя
В момент ДТП дорога была заснеженная, шел снег.
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