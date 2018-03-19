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08:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске ищут грабителя, попавшего на запись камеры видеонаблюдения

В Челябинске ведется розыск преступника, напавшего на сотрудницу финансовой организации по улице Комарова в Тракторозаводском районе и открыто похитившего денежные средства учреждения.

Источник: Uralpress.ru

Полицейские изъяли с места совершения преступления видеозапись, на которой есть возможный подозреваемый.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, днем 13-го марта неизвестный мужчина, угрожая сотруднице применением неопасного для жизни и здоровья насилия, открыто похитил девять тысяч рублей.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление лица, причастного к его совершению. В настоящее время личность подозреваемого не установлена.

На видеозаписи камеры наблюдения, установленной в помещении финансовой организации, где было совершено преступление, зафиксирован подозреваемый. На вид ему 30−35 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, тип лица европейский, глаза голубые, брови светлые. Одет в куртку темного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном факте и личности возможного подозреваемого, просьба сообщить в полицию по телефону службы «02», а также телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265−02−00, 266−14−14.

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