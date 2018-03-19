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08:44 (мск), источник: Newsroom24.ru

Более 370 тысяч рублей взыскали с нижегородца за совершенное им убийство

Трагическое происшествие случилось в Балахнинском районе.

Более 370 тысяч рублей взыскали с 33-летнего мужчины за совершенное им убийство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как было установлено судом, 1 января 2016 года в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома нанес жительнице Балахны ножевые ранения, от которых та скончалась.

По постановлению суда злоумышленник был освобожден от уголовной ответственности в связи с наличием психического заболевания, и к нему были применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

После этого в суд с иском обратилась мать убитой. Суд удовлетворил требования заявительницы, взыскав с виновного в пользу женщины 300 тысяч рублей в качестве морального вреда и более 70 тысяч рублей на погребение дочери.

Апелляция мужчины на принятое судом решение отклонена.





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