Более 370 тысяч рублей взыскали с нижегородца за совершенное им убийство

Более 370 тысяч рублей взыскали с 33-летнего мужчины за совершенное им убийство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Как было установлено судом, 1 января 2016 года в дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома нанес жительнице Балахны ножевые ранения, от которых та скончалась.



По постановлению суда злоумышленник был освобожден от уголовной ответственности в связи с наличием психического заболевания, и к нему были применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.



После этого в суд с иском обратилась мать убитой. Суд удовлетворил требования заявительницы, взыскав с виновного в пользу женщины 300 тысяч рублей в качестве морального вреда и более 70 тысяч рублей на погребение дочери.



Апелляция мужчины на принятое судом решение отклонена.











