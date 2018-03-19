Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу на уборку дороги

Источник: Sputnik

Хокимият Каттакурганского района и Управление народного образования Самаркандской области дали официальный комментарий по поводу гибели 23-летней учительницы Дианы Еникеевой.

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Как говорится в комментарии, полученном «Газетой.uz» в пресс-службе областного хокимията, Диана Еникеева была сбита грузовиком «КАМАЗ» под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м км дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

УВД Каттакурганского района возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»).

Прокурор района поручил провести качественную, всестороннюю и беспристрастную следственную проверку, в ходе которой были назначены судебно-медицинская и судебно-автотехническая экспертизы для выяснения причин гибели Дианы Еникеевой.

Проверка показала, что школьные учителя, включая Диану Еникееву, не были отправлены для чистки и уборки обочины дороги, говорится в комментарии. Напомним, коллеги погибшей говорят об обратном.

Весенние работы по благоустройству и озеленению территорий проводятся везде, очищаются улицы, прилегающие территории, высаживаются деревья, отмечается в комментарии.

«Март-апрель в Узбекистане объявлены месяцами благоустройства и озеленения, что является практическим отражением изречения “Где порядок, там и достаток”. Но понимать это доброе дело как “принуждение к уборке улиц перед приездом Президента” неправильно», — указывается в сообщении. Шавкат Мирзиёев посещал Самаркандскую область в субботу и воскресенье.

Уборка улиц входит в обязанности сотрудников управлений благоустройства. В образовательных учреждениях этим занимаются не учителя, а лица, ответственные за хозяйство, садоводы, говорится в комментарии.