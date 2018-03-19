Лжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариков
Пермские полицейские разыскивают пострадавших от действий телефонных мошенников.
Пермские полицейские разыскивают пострадавших от действий телефонных мошенников.
Задержаны 4 пермяка в возрасте от 22 до 30 лет. Жертвами злоумышленников стали пожилые люди. Мужчины звонили пенсионерам на домашний телефон и представлялись внуками.
Псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны деньги, за которыми позже заедут их знакомые. Суммы ущерба составили от 8 до 150 тысяч рублей. Речь только о четырех установленных эпизодах. Задержанным предъявлено обвинение. Сейчас оперативники устанавливают весь круг потерпевших.
Александр Чупин, оперативный сотрудник ОУР УМВД России по г. Перми, рассказал: «Он менял голос, пользовался тем, что стрессовая ситуация у людей, и держал их постоянно на телефоне, постоянно контролировал, чтобы они не позвонили своему родственнику, не позвонили в полицию».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.