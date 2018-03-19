Лжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариков

Задержаны 4 пермяка в возрасте от 22 до 30 лет. Жертвами злоумышленников стали пожилые люди. Мужчины звонили пенсионерам на домашний телефон и представлялись внуками.

Псевдородственники сообщали, что попали в беду и им срочно нужны деньги, за которыми позже заедут их знакомые. Суммы ущерба составили от 8 до 150 тысяч рублей. Речь только о четырех установленных эпизодах. Задержанным предъявлено обвинение. Сейчас оперативники устанавливают весь круг потерпевших.

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