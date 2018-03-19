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10:43 (мск), источник: РИА Новости

На газопроводе в Хабаровске произошла утечка газа

ХАБАРОВСК, 19 мар — РИА Новости. Аварийная бригада устраняет утечку газа на газопроводе в Железнодорожном районе Хабаровска, которая произошла вечером в воскресенье, пострадавших нет, сообщает в понедельник АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 19 мар — РИА Новости. Аварийная бригада устраняет утечку газа на газопроводе в Железнодорожном районе Хабаровска, которая произошла вечером в воскресенье, пострадавших нет, сообщает в понедельник АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Отмечается, что вечером 18 марта в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» поступила заявка о горении газа на газопроводе в поле неподалеку от Краснодарского переулка. По этому трубопроводу снабжается газом торговый центр «Выборгский», ООО «ВМК-Капитал» и котельная микрорайона «Волочаевский городок».

«Аварийная бригада, прибывшая на место, обнаружила утечку газа из распределительного газопровода природного газа. По неустановленным причинам в месте утечки произошло возгорание. В результате на небольшом участке земли вдоль обочины было заметно пламя высотой 15−20 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации аварии незамедлительно были перекрыты крановые узлы и сброшено давление газа на поврежденном участке.

«В настоящее время на месте утечки идут аварийно-восстановительные работы. Предположительно причиной утечки является подвижка грунта в результате таяния снега. Точная причина будет установлена после вскрытия газопровода и проведения его обследования», — приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексея Лукьянова.

Сообщается также, что газоснабжение потребителей пока не останавливалось. Но их предупредили о необходимости перехода на резервное топливо в случае, если восстановительные работы потребуют продолжительного времени.

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