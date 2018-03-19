На газопроводе в Хабаровске произошла утечка газа
ХАБАРОВСК, 19 мар — РИА Новости. Аварийная бригада устраняет утечку газа на газопроводе в Железнодорожном районе Хабаровска, которая произошла вечером в воскресенье, пострадавших нет, сообщает в понедельник АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
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