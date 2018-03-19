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09:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии столкнулись Hyundai Elantra и две фуры, есть погибший

Авария случилась в Буздякском районе республики.

Вчера, 18 марта, в Буздякском районе Башкирии столкнулись Hyundai Elantra и два грузовика.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария случилась в половине 12 дня на 1361 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Известно, что за рулем корейской иномарки находился 54-летний житель ХМАО. По словам очевидцев, мужчина попытался обогнать один из грузовиков, но столкнулся с другим, который ехал по встречной полосе. От удара легковушку выбросило на обгоняемую фуру. После ДТП все машины раскидало по проезжей части.

К несчастью, в результате столкновения погиб водитель Hyundai. Сейчас автоинспекторы выясняют все подробности смертельного ДТП.

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