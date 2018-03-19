В Башкирии столкнулись Hyundai Elantra и две фуры, есть погибший
Авария случилась в Буздякском районе республики.
Авария случилась в Буздякском районе республики.
Вчера, 18 марта, в Буздякском районе Башкирии столкнулись Hyundai Elantra и два грузовика.
В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария случилась в половине 12 дня на 1361 километре дороги
К несчастью, в результате столкновения погиб водитель Hyundai. Сейчас автоинспекторы выясняют все подробности смертельного ДТП.
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