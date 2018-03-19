В Башкирии столкнулись Hyundai Elantra и две фуры, есть погибший

В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария случилась в половине 12 дня на 1361 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Известно, что за рулем корейской иномарки находился 54-летний житель ХМАО. По словам очевидцев, мужчина попытался обогнать один из грузовиков, но столкнулся с другим, который ехал по встречной полосе. От удара легковушку выбросило на обгоняемую фуру. После ДТП все машины раскидало по проезжей части.