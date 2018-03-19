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09:23 (мск), источник: Sputnik

В Наманганской области водитель «Нексии» сбил инспектора

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Автомобиль сбил инспектора профилактики, который стоял вдоль дороги.

Источник: Sputnik
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Водитель автомобиля «Нексия» сбил инспектора профилактики Янгикурганского района Наманганской области Ш. Мухсинова, который стоял возле дороги, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате травмы пострадавший доставлен в больницу и в настоящее время ведется расследование.

На прошлой неделе в Самаркандской области Диана Еникеева была сбита грузовиком «КАМАЗ» под управлением Акрамжона Элмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м км дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем.

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