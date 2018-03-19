В Приморье наркоман попался на нелегальном бизнесе и с фальшивыми правами
Злоумышленник получил 10 лет колонии.
Злоумышленник получил 10 лет колонии.
Житель Пограничного района осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, использование заведомо подложного документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что фигурант дела является потребителем наркотических средств и незаконно хранил по месту своего жительства верхушечные части дикорастущей конопли в бочках. Мужчина изготовил из указанных частей наркотическое средство гашиш, которое собирался продать за денежное вознаграждение.
Также мужчина предоставил правоохранителям подложное водительское удостоверение.
По месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 2 бочки с наркотическим средством — каннабисом (марихуаной) в крупном размере и смесь табака с маслом каннабиса (гашишным маслом) в значительном размере.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
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