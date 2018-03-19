В Приморье наркоман попался на нелегальном бизнесе и с фальшивыми правами

Житель Пограничного района осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, использование заведомо подложного документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурант дела является потребителем наркотических средств и незаконно хранил по месту своего жительства верхушечные части дикорастущей конопли в бочках. Мужчина изготовил из указанных частей наркотическое средство гашиш, которое собирался продать за денежное вознаграждение.

Спрятав наркотик под переднюю панель со стороны пассажирского сиденья автомобиля, злоумышленник выехал к назначенному месту сбыта. Однако довести свои преступные действия до конца он не смог, поскольку наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

Также мужчина предоставил правоохранителям подложное водительское удостоверение.

По месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 2 бочки с наркотическим средством — каннабисом (марихуаной) в крупном размере и смесь табака с маслом каннабиса (гашишным маслом) в значительном размере.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.