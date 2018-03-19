Подросток сбежал из детского дома в Приморье
Полиция и волонтёры просят помощи в поисках.
Полиция и волонтёры просят помощи в поисках.
В Приморье из детского дома сбежал подросток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Сообщается, что Сергей Трощенко, 2001 года рождения, 17 марта ушел из Лесозаводского детского дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 15−16 лет, рост 168 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы
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