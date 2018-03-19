Подросток сбежал из детского дома в Приморье

Сообщается, что Сергей Трощенко, 2001 года рождения, 17 марта ушел из Лесозаводского детского дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 15−16 лет, рост 168 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: черная куртка, кофта с полосами бело-коричневого и синего цветов, джинсы синего цвета, зимние ботинки черного цвета. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим сообщить в полицию.