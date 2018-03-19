Три человека пострадали при столкновении иномарок в Алексеевском районе

В результате аварии травмы получили пассажиры «Рено» в возрасте 21, 43 и 77 лет.

На месте сотрудники ЗПСО № 3 извлекли пострадавших из разбитой иномарки и передали их врачам, а также отключили аккумуляторы поврежденных машин, чтобы избежать возгорания.