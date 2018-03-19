Три человека пострадали при столкновении иномарок в Алексеевском районе
(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали при столкновении иномарок в Алексеевском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали при столкновении иномарок в Алексеевском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне днем на 30-м километре трассы Алексеевское — Большие Матаки возле села Левашево столкнулись «Рено» и «Форд Фокус».
В результате аварии травмы получили пассажиры «Рено» в возрасте 21, 43 и 77 лет.
На месте сотрудники ЗПСО № 3 извлекли пострадавших из разбитой иномарки и передали их врачам, а также отключили аккумуляторы поврежденных машин, чтобы избежать возгорания.
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