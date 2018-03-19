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10:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности

В понедельник, 19 марта, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Луганской прорвало трубу. В результате чего оказалась затоплена улица Промышленности.

Как сообщили в департаменте транспорта города, в связи со сложившейся ситуацией автобусы № 52 пустили в объезд улицы Промышленности. Сейчас они следуют по маршруту Аврора — Партизанская — Дзержинского.

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