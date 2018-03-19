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10:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Три человека попали в больницу после столкновения минивэна с самосвалом под Хабаровском

Пострадали родственники, которые ехали из краевой столицы в Переяславку.

В воскресенье на 32-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток, у поселка Корфовского, в серьезную аварию попала семья, возвращавшаяся в Переяславку из краевого центра. «Тойота Ипсум», в которой находились родственники, врезалась в попутный самосвал, сообщает портал «Губерния».

Авария случилась во время обгона. Между «Ипсумом» и грузовиком «Хово» на дороге была еще одна машина, которую водитель минивэна пытался опередить, выехав на встречную полосу. В этот момент шофер самосвала начал смещать машину к середине дороги — ему нужно было свернуть налево, на прилегающую временную дорогу.

Шофер легковой машины, увидев перед собой корму грузовика с левым мигающим указателем поворота, применил экстренное торможение и бросил машину вправо. По всей видимости, мужчина решил, что водитель «Хово» приступит к повороту и освободит путь.

Авария попала в объектив видеорегистратора очевидца. На записи видно, что шофер «Хово» в последний момент решил не поворачивать, заметив стремительно приближающийся «Ипсум». По всей видимости, водитель грузовика оставлял автолюбителю коридор для обгона, но тот принял другое решение.

В минивэне ехали три человека: водитель, мужчина 1980 года рождения, вез тещу и ее сына. Серьезнее всех пострадала женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. В больницу ее увезли в бессознательном состоянии. В стационаре также оказались шофер и второй пассажир «Тойоты».

Виновника ДТП установят полицейские.

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