Волгоградец пострадал при пожаре в своем доме
57-летний житель Киквидзенского района Волгоградской области чуть не погиб в своем частном доме в результате пожара.
57-летний житель Киквидзенского района Волгоградской области чуть не погиб в своем частном доме в результате пожара.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер
Предполагаемая причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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