В Озерске директора школы-интерната оштрафовали за бесплатный банкет
Суд вынес приговор директору коррекционной
Суд вынес приговор директору коррекционной
В октябре 2016 года директор интерната решил устроить праздничный банкет в честь юбилея школы, отменив на 2 дня учебные занятия. Чтобы не платить за праздник из личных средств, он указал заведующей производством Комбината школьного питания, с которым у интерната был заключен договор, составить фиктивные справки о том, что детей кормили в эти дни. А 19 512 бюджетных рублей пошли на приготовление блюд для праздничного банкета.
Эти деньги Комбинат школьного питания затем получил в счет оплаты оказанных услуг. По решению суда руководитель интерната оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме того, ему пришлось вернуть в бюджет города потраченные на банкет средства.
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