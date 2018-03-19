В Озерске директора школы-интерната оштрафовали за бесплатный банкет

В октябре 2016 года директор интерната решил устроить праздничный банкет в честь юбилея школы, отменив на 2 дня учебные занятия. Чтобы не платить за праздник из личных средств, он указал заведующей производством Комбината школьного питания, с которым у интерната был заключен договор, составить фиктивные справки о том, что детей кормили в эти дни. А 19 512 бюджетных рублей пошли на приготовление блюд для праздничного банкета.