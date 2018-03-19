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10:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Озерске директора школы-интерната оштрафовали за бесплатный банкет

Суд вынес приговор директору коррекционной школы-интерната № 37 за растрату денег, предназначенных на питание учащихся, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе прокуратуры.

В октябре 2016 года директор интерната решил устроить праздничный банкет в честь юбилея школы, отменив на 2 дня учебные занятия. Чтобы не платить за праздник из личных средств, он указал заведующей производством Комбината школьного питания, с которым у интерната был заключен договор, составить фиктивные справки о том, что детей кормили в эти дни. А 19 512 бюджетных рублей пошли на приготовление блюд для праздничного банкета.

Эти деньги Комбинат школьного питания затем получил в счет оплаты оказанных услуг. По решению суда руководитель интерната оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме того, ему пришлось вернуть в бюджет города потраченные на банкет средства.

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