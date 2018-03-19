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10:38 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Ростова из-за гололеда столкнулись четыре машины

Сильный гололед в ночь на понедельник, 19 марта, спровоцировал аварию в центре Ростова-на-Дону.

Как сообщают очевидцы, на перекрестке улицы Малюгиной и проспекта Кировского столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадавших людей в результате ДТП нет, а машины получили механические повреждения.

По мнению жителей донской столицы, коммунальные службы сработали неоперативно. Тем не менее, уже вечером прогнозируется потепление, а пока в Управлении ГИБДД по Ростовской области призвали водителей быть внимательными на дорогах и уделить особое внимание «зебрам», а также местам остановки городского пассажирского транспорта.

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