В центре Ростова из-за гололеда столкнулись четыре машины
Сильный гололед в ночь на понедельник, 19 марта, спровоцировал аварию в центре
Сильный гололед в ночь на понедельник, 19 марта, спровоцировал аварию в центре
Как сообщают очевидцы, на перекрестке улицы Малюгиной и проспекта Кировского столкнулись сразу четыре автомобиля. Пострадавших людей в результате ДТП нет, а машины получили механические повреждения.
По мнению жителей донской столицы, коммунальные службы сработали неоперативно. Тем не менее, уже вечером прогнозируется потепление, а пока в Управлении ГИБДД по Ростовской области призвали водителей быть внимательными на дорогах и уделить особое внимание «зебрам», а также местам остановки городского пассажирского транспорта.
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