В Волгоградской области директора агрофирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый в 2014—2015 годах включил в декларацию заведомо ложные сведения о закупке сельскохозяйственной продукции у пяти фиктивных фирм. В результате подконтрольной обвиняемому фирмой в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме порядка 7,5 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.
Вину в содеянном коммерсант признал в полном объеме.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Михайловским районным судом Волгоградской области. Мужчине грозит до двух лет колонии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.