В Волгоградской области директора агрофирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый в 2014—2015 годах включил в декларацию заведомо ложные сведения о закупке сельскохозяйственной продукции у пяти фиктивных фирм. В результате подконтрольной обвиняемому фирмой в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме порядка 7,5 миллиона рублей.