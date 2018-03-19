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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области директора агрофирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего руководителя агропромышленного предприятия. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, обвиняемый в 2014—2015 годах включил в декларацию заведомо ложные сведения о закупке сельскохозяйственной продукции у пяти фиктивных фирм. В результате подконтрольной обвиняемому фирмой в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме порядка 7,5 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.

Вину в содеянном коммерсант признал в полном объеме.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Михайловским районным судом Волгоградской области. Мужчине грозит до двух лет колонии.

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