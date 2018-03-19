Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Татьяна Навка хочет родить еще одного ребенка
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
СМИ: фанаты восхищены цветущим видом Алины Кабаевой
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
«Москва — это не Сараево»: в США резко оценили ультиматум Мэй
Британия осознала промах с Россией - СМИ
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10:45 (мск), источник: Интерфакс

Три человека стали жертвами пожара в Казани

Казань. 19 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В результате пожара в многоквартирном доме в Кировском районе Казани погибли три человека, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану в понедельник.

Во время тушения пожара, произошедшего в воскресенье, спасатели нашли тела мужчины и женщины, еще один мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение одной из местных больниц, однако позже скончался.

В сообщении ГУ МЧС России по Татарстану уточняется, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

За Владимира Путина проголосовали 56 миллионов россиян
Доллар и евро отреагировали на выборы президента России
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Задержанные саудовские принцы вернули в казну «свыше $100 млрд»
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь