Три человека стали жертвами пожара в Казани
Казань. 19 марта.
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Казань. 19 марта.
Во время тушения пожара, произошедшего в воскресенье, спасатели нашли тела мужчины и женщины, еще один мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение одной из местных больниц, однако позже скончался.
В сообщении ГУ МЧС России по Татарстану уточняется, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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