Помпезно открывший туалет аким из ЮКО осужден за взятку

Источник: Nur.kz

Решением суда, Базарбаев приговорен к штрафу в размере 12 млн тенге, а также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

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Согласно материалам дела, в начале 2018 года в Жетысае была проведена проверка одного из частных детских садов, получающего финансирование из госбюджета по программе обеспечения детей дошкольным воспитанием и обучением.

В ходе проверки выяснилось, что из 125 воспитанников детский сад посещало только 75 детей. Директор детского сада утверждал, что дети отсутствуют по причине заболеваемости. Однако дальнейшее финансирование детского сада по госпрограмме оказалось под вопросом.

Решить проблему взялся аким Жетысая. В феврале представитель детского сада пришел на прием к акиму и передал ему 200 тыс.тенге «для положительного решения вопроса». После чего Базарбаев был задержан сотрудниками нацбюро по противодействию коррупции.

Свою вину он признал полностью и сразу заключил сделку со следствием.