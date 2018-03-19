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10:18 (мск), источник: Nur.kz

Помпезно открывший туалет аким из ЮКО осужден за взятку

Суд Мактааральского района в ЮКО вынес обвинительный приговор экс-акиму города Жетысай Байдуале Базарбаеву. Градоначальник признан виновным в получении взятки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Решением суда, Базарбаев приговорен к штрафу в размере 12 млн тенге, а также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

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Согласно материалам дела, в начале 2018 года в Жетысае была проведена проверка одного из частных детских садов, получающего финансирование из госбюджета по программе обеспечения детей дошкольным воспитанием и обучением.

В ходе проверки выяснилось, что из 125 воспитанников детский сад посещало только 75 детей. Директор детского сада утверждал, что дети отсутствуют по причине заболеваемости. Однако дальнейшее финансирование детского сада по госпрограмме оказалось под вопросом.

Решить проблему взялся аким Жетысая. В феврале представитель детского сада пришел на прием к акиму и передал ему 200 тыс.тенге «для положительного решения вопроса». После чего Базарбаев был задержан сотрудниками нацбюро по противодействию коррупции.

Свою вину он признал полностью и сразу заключил сделку со следствием.

Байдуала Базарбаев известен помпезным открытием в январе 2017 года нового общественного туалета в Жетысае, на строительство которого было потрачено свыше 3 млн тенге.

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