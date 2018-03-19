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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Бухгалтер психбольницы в Иркутске украла 260 тысяч рублей

Мошенница пыталась похитить еще полмиллиона, но вскоре попалась сотрудникам ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

Работая заместителем главного бухгалтера в психиатрической больнице, иркутянка не удержалась от соблазна похитить деньги. В 2014—2015 годах она внесла в базу данных фиктивную информацию, чтобы получить на свой счет 260 тысяч рублей, якобы на расходы для больницы. Конечно же, деньги мошенница потратила на себя.

Бухгалтеру показалось мало. Мечтая о роскошной жизни, она решила украсть со временного счета больницы уже полмиллиона рублей. Чтобы не вызвать подозрений, на этот раз женщина переводила крупную сумму не на свой банковский счет, а знакомому, но ошиблась, заполняя реквизиты. Деньги автоматически вернулись обратно, а мошенницу вскоре задержали сотрудники ФСБ.

— Расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд, — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. — Иркутянка обвиняется в мошенничестве и покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере.

Женщина свою вину признала и вернула в психиатрическую больницу все похищенные деньги.

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