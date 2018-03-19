Появилось видео момента падения гимнаста с высоты в Уфе

В столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово в передвижном цирке «Шапито» 18 марта с высоты сорвался гимнаст. В распоряжении телеканала «БСТ» появилось видео момента падения.

На записи четко видно, как парень прямо во время представления неудачно приземлился вниз.

Как сообщалось ранее, 22-летнего гимнаста с травмой стопы доставили в местную больницу. Причины и обстоятельства падения теперь предстоит выяснить правоохранительным органам, например, проверить соблюдение техники безопасности.