Появилось видео момента падения гимнаста с высоты в Уфе
22-летнего молодого человека доставили в больницу.
22-летнего молодого человека доставили в больницу.
В столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово в передвижном цирке «Шапито» 18 марта с высоты сорвался гимнаст. В распоряжении телеканала «БСТ» появилось видео момента падения.
На записи четко видно, как парень прямо во время представления неудачно приземлился вниз.
Как сообщалось ранее, 22-летнего гимнаста с травмой стопы доставили в местную больницу. Причины и обстоятельства падения теперь предстоит выяснить правоохранительным органам, например, проверить соблюдение техники безопасности.
В Управлении гражданской защиты отметили, что причины инцидента сейчас устанавливаются.
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