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10:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде автобус № 77 протаранил столб

Автобус, следующий по маршруту № 77 «Кинотеатр “Юбилейный” — ТРК “Комсомолл”», врезался в столб в Центральном районе Волгограда утром 19 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ДТП произошло около 08:00 на улице Рокоссовского. Общественный транспорт врезался в фонарь неподалеку от «Семейного Магнита».

По данным мэрии, автобус двигался на низкой скорости.

«Никто из пассажиров не пострадал, все желающие смогли продолжить поездку на следующем автобусе № 77, который подошел через шесть минут», — подчеркнули в горадминистрации.

Добавим, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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