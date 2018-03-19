В Волгограде автобус № 77 протаранил столб
Автобус, следующий по маршруту № 77 «Кинотеатр “Юбилейный” — ТРК “Комсомолл”», врезался в столб в Центральном районе Волгограда утром 19 марта.
Автобус, следующий по маршруту № 77 «Кинотеатр “Юбилейный” — ТРК “Комсомолл”», врезался в столб в Центральном районе Волгограда утром 19 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По данным мэрии, автобус двигался на низкой скорости.
«Никто из пассажиров не пострадал, все желающие смогли продолжить поездку на следующем автобусе № 77, который подошел через шесть минут», — подчеркнули в горадминистрации.
Добавим, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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