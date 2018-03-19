В Волгограде автобус № 77 протаранил столб

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ДТП произошло около 08:00 на улице Рокоссовского. Общественный транспорт врезался в фонарь неподалеку от «Семейного Магнита».

«Никто из пассажиров не пострадал, все желающие смогли продолжить поездку на следующем автобусе № 77, который подошел через шесть минут», — подчеркнули в горадминистрации.