В Советске пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям банка
В Советске мужчина угрожал оружием посетителям банка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В Советске мужчина угрожал оружием посетителям банка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Инцидент произошёл в пятницу, 16 марта, около 16:30. В дежурную часть обратились работники банка на улице Победы. Они сообщили, что в помещении финансового учреждения находится мужчина с пистолетом.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. К этому времени злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Полицейские опросили очевидцев и посмотрели записи камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали в противоположном конце Советска. Оружие изъяли.
Сотрудники УМВД выяснили, что ранее судимый 53-летний житель Славского округа находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В банке у него произошёл конфликт с одним из посетителей. Во время ссоры нетрезвый мужчина достал травматический пистолет и стал угрожать оппоненту.
Сейчас по факту проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник имел разрешение на оружие.
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