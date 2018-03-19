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10:35 (мск), источник: Калининград.Ru

В Советске пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям банка

В Советске мужчина угрожал оружием посетителям банка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Инцидент произошёл в пятницу, 16 марта, около 16:30. В дежурную часть обратились работники банка на улице Победы. Они сообщили, что в помещении финансового учреждения находится мужчина с пистолетом.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. К этому времени злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Полицейские опросили очевидцев и посмотрели записи камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали в противоположном конце Советска. Оружие изъяли.

Сотрудники УМВД выяснили, что ранее судимый 53-летний житель Славского округа находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В банке у него произошёл конфликт с одним из посетителей. Во время ссоры нетрезвый мужчина достал травматический пистолет и стал угрожать оппоненту.

Сейчас по факту проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник имел разрешение на оружие.

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