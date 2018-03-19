В Уфе нашлась 39-летняя Залия Садыкова

В столице Башкирии завершились поиски 39-летней Залии Садыковой. Женщина сама вышла на связь с родными.

— Сестренка позвонила с чужого телефона из травматологического отделения какой-то уфимской больницы. Ничего толком не объяснила, просила скинуть денег и плакала. Обещала сегодня вернуться домой и рассказать все подробности, — рассказала «Комсомолке» сестра Алия.