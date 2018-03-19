В Уфе нашлась 39-летняя Залия Садыкова
Женщина сама позвонила родным.
Женщина сама позвонила родным.
В столице Башкирии завершились поиски 39-летней Залии Садыковой. Женщина сама вышла на связь с родными.
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Напомним, Залия пропала 16 марта. После работы она не вернулась домой и оборвала связи с родственниками. Дома ее ждали мать и маленький сын. Обеспокоенные родные успели написать заявление в полицию и обратиться к волонтерам.
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