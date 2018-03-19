Очевидцы вызвали спасателей из-за задымления в ТЦ Dana Mall
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС в
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС в
Спасателей вызвала посетительница ТЦ Dana Mall.
По словам представителей МЧС, спасателей вызвала девушка, находящаяся на тот момент в торговом центре — сотрудница одного из магазинов. Спецтранспорт спасателей напугал и проходящих мимо горожан.
«Сотрудники МЧС выехали на место по сообщению о задымлении в одном из торговых павильонов», — сообщила Sputnik официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.
Задымление произошло в одном из торговых павильонов ТЦ Dana Mall.
Как рассказали в МЧС, ничего серьезного в популярном торговом центре не произошло: не потребовалась даже эвакуация.
«Там произошло оплавление изоляции электропроводки без последующего горения. Ни эвакуации, ни пострадавших нет», — пояснила собеседница Sputnik.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.