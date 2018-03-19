Очевидцы вызвали спасателей из-за задымления в ТЦ Dana Mall

Источник: Sputnik.by

Спасателей вызвала посетительница ТЦ Dana Mall.

По словам представителей МЧС, спасателей вызвала девушка, находящаяся на тот момент в торговом центре — сотрудница одного из магазинов. Спецтранспорт спасателей напугал и проходящих мимо горожан.

«Сотрудники МЧС выехали на место по сообщению о задымлении в одном из торговых павильонов», — сообщила Sputnik официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Задымление произошло в одном из торговых павильонов ТЦ Dana Mall.

Как рассказали в МЧС, ничего серьезного в популярном торговом центре не произошло: не потребовалась даже эвакуация.