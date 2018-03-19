Витебский Ромео угрожал устроить взрыв в подъезде подруги

Источник: БЕЛТА

Сообщение о якобы минировании поступило в милицию около полудня 18 марта. Позвонившая рассказала, что мужчина, с которым она рассталась, угрожает взрывом в подъезде дома по Московскому проспекту.

«На место прибыла саперно-пиротехническая группа. При обследовании подъезда и прилегающей территории каких-либо взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было. Эвакуация жильцов не производилась», — сказал Виталий Сапроненко.

Выяснилось, что накануне вечером пара была в гостях. Застолье не обошлось без спиртного. Выпив лишнего, мужчина 1986 года рождения и женщина 1984-го стали выяснять отношения. Ссора завершилась расставанием, и витебчанка вернулась домой одна.

На следующее утро у женщины не замолкал телефон — ее сожитель настаивал, что надо помириться. Женщина была неумолима. Тогда обиженный Ромео произнес пламенную речь, что, если подруга не одумается, то он взорвет ее подъезд.

Правоохранители нашли «минера» — он был сильно пьян (около 3 промилле алкоголя в крови). При этом его возлюбленная была примерно в такой же степени опьянения.