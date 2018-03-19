Витебский Ромео угрожал устроить взрыв в подъезде подруги
19 марта, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске мужчина, пытаясь вернуть любимую женщину, угрожал устроить взрыв в подъезде дома. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, по факту происшествия проводится проверка.
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