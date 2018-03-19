На Урале осудили водителя грузовика за ДТП со скорой
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар — РИА Новости. Суд приговорил к лишению свободы на срок 2 года в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар — РИА Новости. Суд приговорил к лишению свободы на срок 2 года в
По данным прокуратуры, 3 мая прошлого года на автодороге
«Кизильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Магнитогорска. Суд назначил водителю грузового автомобиля наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
Он признан виновным в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточняется в сообщении.
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