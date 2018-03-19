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10:57 (мск), источник: РИА Новости

На Урале осудили водителя грузовика за ДТП со скорой

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар — РИА Новости. Суд приговорил к лишению свободы на срок 2 года в колонии-поселении водителя грузового автомобиля, по вине которого в ДТП погиб водитель скорой медицинской помощи, еще два человека получили ранения, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

По данным прокуратуры, 3 мая прошлого года на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостан водитель автомобиля «КАМАЗ» (цистерна для перевозки нефтепродуктов), лишенный в феврале 2017 года права управления транспортными средствами, без водительского удостоверения ехал с превышением разрешенной скорости. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель скорой помощи погиб, два пассажира пострадали.

«Кизильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Магнитогорска. Суд назначил водителю грузового автомобиля наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточняется в сообщении.

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