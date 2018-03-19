На Урале осудили водителя грузовика за ДТП со скорой

По данным прокуратуры, 3 мая прошлого года на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостан водитель автомобиля «КАМАЗ» (цистерна для перевозки нефтепродуктов), лишенный в феврале 2017 года права управления транспортными средствами, без водительского удостоверения ехал с превышением разрешенной скорости. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель скорой помощи погиб, два пассажира пострадали.