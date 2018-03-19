Омичка, пострадавшая при взрыве газа, получила 85% ожогов тела

Хозяйка квартиры на улице 3-й Молодежной, где 17 марта взорвался газ, тут же была доставлена в больницу. Сейчас она находится в реанимации ожогового центра с 85% ожогами тела. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, которым владельцы квартиры пользовались, так как у них отключили отопление за неуплату.