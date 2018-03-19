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10:55 (мск), источник: Om1.ru

Омичка, пострадавшая при взрыве газа, получила 85% ожогов тела

В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии.

Хозяйка квартиры на улице 3-й Молодежной, где 17 марта взорвался газ, тут же была доставлена в больницу. Сейчас она находится в реанимации ожогового центра с 85% ожогами тела. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, которым владельцы квартиры пользовались, так как у них отключили отопление за неуплату.

Очевидцы событий сообщили, что пожарные вынесли из пострадавшей квартиры несколько баллонов с газом. Отметим, это уже четвертая трагедия в регионе, связанная со взрывом газового баллона.

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