В Красноярске грабители пытались угнать иномарку прямо на глазах у хозяина
Угонщики пытались похитить авто на буксире.
Угонщики пытались похитить авто на буксире.
Необычный способ угона зафиксировали полицейские в Красноярске. Двое мужчин пытались похитить иномарку на буксире прямо на глазах у хозяина, сообщили в ГУ МВД по краю.
Владелец «Хонды», видя, как его машину угоняют, сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью другого автомобиля и троса осуществили буксировку машины.
«Задержать
В отношении ранее несудимых 34-летнего и 25-летнего злоумышленников возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит до 6 лет лишения свободы.
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