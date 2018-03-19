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11:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске грабители пытались угнать иномарку прямо на глазах у хозяина

Угонщики пытались похитить авто на буксире.

Необычный способ угона зафиксировали полицейские в Красноярске. Двое мужчин пытались похитить иномарку на буксире прямо на глазах у хозяина, сообщили в ГУ МВД по краю.

Владелец «Хонды», видя, как его машину угоняют, сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью другого автомобиля и троса осуществили буксировку машины.

«Задержать горе-грабителей удалось неподалеку от места совершения преступления», — сообщили в краевой полиции.

В отношении ранее несудимых 34-летнего и 25-летнего злоумышленников возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит до 6 лет лишения свободы.

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