В Красноярске грабители пытались угнать иномарку прямо на глазах у хозяина

Необычный способ угона зафиксировали полицейские в Красноярске. Двое мужчин пытались похитить иномарку на буксире прямо на глазах у хозяина, сообщили в ГУ МВД по краю.

Владелец «Хонды», видя, как его машину угоняют, сразу же позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники с помощью другого автомобиля и троса осуществили буксировку машины.

«Задержать горе-грабителей удалось неподалеку от места совершения преступления», — сообщили в краевой полиции.