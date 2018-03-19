С 1 по 16 марта из Казани депортировали 15 мигрантов
(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). С 1 по 16 марта сотрудники правоохранительных органов Казани провели 900 мероприятий в местах пребывания мигрантов.
(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). С 1 по 16 марта сотрудники правоохранительных органов Казани провели 900 мероприятий в местах пребывания мигрантов.
313 нелегалов были привлечены к административной ответственности, 15 — выдворены за пределы страны. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления МВД России по Казани Алексей Соколов.
Работа органов правопорядка была усилена в целях обеспечения общественного порядка на выборах Президента России 18 марта.
«Были активизированы поисковые работы в отношении граждан, разыскиваемых за совершение преступлений
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.