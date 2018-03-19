С 1 по 16 марта из Казани депортировали 15 мигрантов

313 нелегалов были привлечены к административной ответственности, 15 — выдворены за пределы страны. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления МВД России по Казани Алексей Соколов.

«Были активизированы поисковые работы в отношении граждан, разыскиваемых за совершение преступлений террористическо-экстремистской направленности, в том числе принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Организована работа по проверке прибывающих иностранцев, в том числе выходцев из стран с повышенной террористической активностью», — рассказал Соколов.