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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовой автомобиль «Шанси» сгорел в Ангарске

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 марта прохожих в Ангарске напугало ЧП — на дороге возле дома № 6 в 278 квартале загорелась грузовая машина «Шанси». Увидев дым и огонь, горожане вызвали спасателей. К их приезду пламя разбушевалось в кабине и моторном отсеке самосвала.

Через несколько минут пожарные потушили огонь, но кабина грузовика выгорела полностью. Как сообщает «Живой Ангарск», грузовой самосвал участвовал в уборке снега с дорог, а ЧП случилось во время очередного пуска двигателя. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Отметим, с начала года в городе горело семь автомобилей — на три больше, чем за такой же период прошлого года. В половине случаев пожары происходят из-за замыканий электропроводки.

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