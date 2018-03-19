Грузовой автомобиль «Шанси» сгорел в Ангарске

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 марта прохожих в Ангарске напугало ЧП — на дороге возле дома № 6 в 278 квартале загорелась грузовая машина «Шанси». Увидев дым и огонь, горожане вызвали спасателей. К их приезду пламя разбушевалось в кабине и моторном отсеке самосвала.

Через несколько минут пожарные потушили огонь, но кабина грузовика выгорела полностью. Как сообщает «Живой Ангарск», грузовой самосвал участвовал в уборке снега с дорог, а ЧП случилось во время очередного пуска двигателя. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.