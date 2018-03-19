Грузовой автомобиль «Шанси» сгорел в Ангарске
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки.
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки.
Вечером 17 марта прохожих в Ангарске напугало ЧП — на дороге возле дома № 6 в 278 квартале загорелась грузовая машина «Шанси». Увидев дым и огонь, горожане вызвали спасателей. К их приезду пламя разбушевалось в кабине и моторном отсеке самосвала.
Через несколько минут пожарные потушили огонь, но кабина грузовика выгорела полностью. Как сообщает «Живой Ангарск», грузовой самосвал участвовал в уборке снега с дорог, а ЧП случилось во время очередного пуска двигателя. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Отметим, с начала года в городе горело семь автомобилей — на три больше, чем за такой же период прошлого года. В половине случаев пожары происходят
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