Иркутская модель спаслась от убийцы в Дубае, спрыгнув с 6-го этажа

Иркутянка Екатерина Стецюк попала в беду в Дубае. Она находится в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, девушке провели две операции. По информации друзей Екатерины, у нее тяжелая травма позвоночника. Она не может самостоятельно передвигаться. Для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма — около миллиона рублей. Родственники сибирячки открыли сбор средств.

— За несколько дней нам перечислили 148 тысяч рублей, — рассказала «КП» мама пострадавшей. — Люди откликаются на призыв о помощи и за это им большое спасибо.

Сейчас мама Екатерины готовится вылететь в Дубай и опасается говорить на тему, что случилось с ее дочерью. Женщина просит воздержаться от преждевременных выводов, чтобы не навредить Екатерине.

— Дочь — известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту, — лишь говорит мама. — Что там случилось — я знаю только из разговоров с дочерью. Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий.