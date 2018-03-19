Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли промах с ультиматумом к РФ: Мей просчиталась
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Светлана Иванова продемонстрировала округлившийся живот
Ксения Собчак заняла второе место на выборах в Вашингтоне
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
12«Мы будто в тюрьме»
11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутская модель спаслась от убийцы в Дубае, спрыгнув с 6-го этажа

Родственники и друзья сибирячки собирают деньги, чтобы ей помочь.

Иркутянка Екатерина Стецюк попала в беду в Дубае. Она находится в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, девушке провели две операции. По информации друзей Екатерины, у нее тяжелая травма позвоночника. Она не может самостоятельно передвигаться. Для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма — около миллиона рублей. Родственники сибирячки открыли сбор средств.

— За несколько дней нам перечислили 148 тысяч рублей, — рассказала «КП» мама пострадавшей. — Люди откликаются на призыв о помощи и за это им большое спасибо.

Сейчас мама Екатерины готовится вылететь в Дубай и опасается говорить на тему, что случилось с ее дочерью. Женщина просит воздержаться от преждевременных выводов, чтобы не навредить Екатерине.

— Дочь — известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту, — лишь говорит мама. — Что там случилось — я знаю только из разговоров с дочерью. Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий.

По предварительной информации, некоторое время до девушки домогался некий приезжий иностранец. Но получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Как сообщают друзья девушки в социальных сетях, спасаясь от злоумышленника, она выпрыгнула из окна 6-го этажа. Сибирячка чудом выжила, но очень сильно пострадала. Преступника задержали в аэропорту Дубая. Предстоит долгое расследование, и все это время Кате необходимо находиться в ОАЭ фактически одной, без помощи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Российская модель спаслась от убийцы в Дубае, спрыгнув с 6-го этажа
Приморский богатырь Савкин установил мировой рекорд в честь Крыма
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь