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11:49 (мск), источник: АиФ Крым

Двое пьяных мужчин были спасены в Алуште из моря

Помощь понадобилась в районе недостроенного пирса «Керя».

Спасатели оказали помощь двоим утопающим в Алуште в воскресенье, передает пресс-служба крымского МЧС.

Согласно информации пресс-службы чрезвычайного ведомства, помощь была оказана пострадавшим в районе недостроенного пирса «Керя».

«Спасатели прибыли к месту вызова и установили, что в море, возле швартовой стенки находится человек. При помощи конца Александрова пострадавший был извлечен из воды на причал. Пострадавший сообщил, что, на противоположной стороне причала находится еще один человек. Дежурная смена выдвинулась ко второму пострадавшему, который находился в прибойной зоне с другой стороны», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшим оказали помощь в обогреве. Затем мужчины были переданы медикам. Им поставили диагноз переохлаждение. Пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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