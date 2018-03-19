Снегопады привели к 143 ДТП на Среднем Урале
Есть погибшие.
Есть погибшие.
В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 143
В частности, на Челябинском тракте в результате столкновения трех автомобилей погибли двое человек, трое получили травмы. А на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов травмировался ребенок. Toyota, в которой он ехал, вылетела с дороги.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, одной из причин ДТП стали обильные снегопады, обрушившиеся на Свердловскую область в выходные. Водители, несмотря на сложные погодные условия, продолжали ехать в привычной манере — совершали резкие маневры и гнали с большой с скоростью.
Еще один фактор — плохая очистка
Утром в понедельник к снегопадам прибавился сильный ветер, который стал причиной ДТП на 156-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. ВАЗ -2114 буквально выбросило на встречку, где он столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai, следовавшим по маршруту № 713 «Деревня Бутка — Екатеринбург». В результате ДТП легковушку смяло в гармошку и выкинуло на площадку, где стояла снегоуборочная техника. Туда же на КамАЗ отбросило автобус. Погибли два пассажира «четырнадцатой» — 57-летний мужчина и 50-летняя женщина, рассказал агентству руководитель
По его словам, на задние колеса отечественной легковушки была установлена летняя резина.
Госавтоинспекция Свердловской области в сложных погодных условиях просит водителей отказаться от дальних поездок. А при выезде соблюдать дистанцию, скоростной режим, не совершать резких маневров и обгонов.
Стоит отметить, что на 19 марта в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 22−27 метров в секунду. На дорогах — снежные заносы и гололедица.
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