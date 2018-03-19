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12:11 (мск), источник: АиФ Казань

СКР: Смерть Елены Шишмаревой не имела криминального характера

Смерть замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой не имела криминального характера, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В ходе проверки следователи установили, что в день смерти чиновницы посторонние люди на территорию ее дома не заходили, машины рядом не останавливались. Посторонних следов в доме и бане не нашли, следы борьбы отсутствовали.

По словам родственников, в последние дни перед смертью женщина находилась в угнетенном состоянии. В ее организме обнаружили следы фенобарбитала, который она потребляла.

В результате следователи отказались возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, 7 февраля тело подозреваемой в хищении денег, в отношении которой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, было обнаружено в бане ее домохозяйства в селе Столбищи Лаишевского района с 8 ранами шеи.

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