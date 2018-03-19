Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве
СМИ: Светлана Ходченкова выходит замуж
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
12«Мы будто в тюрьме»
12:13 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре из-за аварии встали трамваи и троллейбусы

В связи с повреждением высоковольтных кабелей временно ограничено движение электротранспорта по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан.

Источник: Югополис

Из-за повреждения кабелей частично не функционируют тяговые подстанции, расположенные в районе Чистяковской рощи и улицы Славянской. Линии электротранспорта в этих районах запитаны от других подстанций по временной схеме, с ограничением по передаваемой мощности. В связи с этим сокращён выпуск трамваев и троллейбусов до конечных остановок «Улица Солнечная», «Западное депо» и «Улица Круговая».

Трамваи маршрутов №№ 5, 8, 15, 21, 22 отправляются на ул. Московскую попеременно: каждый второй вагон вместо обычной трассы следует до ул. Декабристов.

Такой же режим действует на линии до Западного трамвайного депо: каждый второй вагон маршрутов № 3 и № 7 следует в Юбилейный микрорайон.

Троллейбусы маршрутов № 4 и № 21 перенаправляются по улицам Академика Трубилина, Алма-Атинской и 70-летия Октября до Юбилейного микрорайона. В ближайшее время будет восстановлено движение до улицы Круговой, также в «шахматном» режиме (часть троллейбусов будет следовать в ЮМР).

Специалисты службы энергохозяйства МУП «КТТУ» работают над устранением неполадок, сообщает пресс-служба КТТУ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 78% процентов
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь