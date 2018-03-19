В Краснодаре из-за аварии встали трамваи и троллейбусы

Источник: Югополис

Из-за повреждения кабелей частично не функционируют тяговые подстанции, расположенные в районе Чистяковской рощи и улицы Славянской. Линии электротранспорта в этих районах запитаны от других подстанций по временной схеме, с ограничением по передаваемой мощности. В связи с этим сокращён выпуск трамваев и троллейбусов до конечных остановок «Улица Солнечная», «Западное депо» и «Улица Круговая».

Трамваи маршрутов №№ 5, 8, 15, 21, 22 отправляются на ул. Московскую попеременно: каждый второй вагон вместо обычной трассы следует до ул. Декабристов.

Такой же режим действует на линии до Западного трамвайного депо: каждый второй вагон маршрутов № 3 и № 7 следует в Юбилейный микрорайон.

Троллейбусы маршрутов № 4 и № 21 перенаправляются по улицам Академика Трубилина, Алма-Атинской и 70-летия Октября до Юбилейного микрорайона. В ближайшее время будет восстановлено движение до улицы Круговой, также в «шахматном» режиме (часть троллейбусов будет следовать в ЮМР).