В Краснодаре из-за аварии встали трамваи и троллейбусы
В связи с повреждением высоковольтных кабелей временно ограничено движение электротранспорта по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан.
В связи с повреждением высоковольтных кабелей временно ограничено движение электротранспорта по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан.
Трамваи маршрутов №№ 5, 8, 15, 21, 22 отправляются на ул. Московскую попеременно: каждый второй вагон вместо обычной трассы следует до ул. Декабристов.
Такой же режим действует на линии до Западного трамвайного депо: каждый второй вагон маршрутов № 3 и № 7 следует в Юбилейный микрорайон.
Троллейбусы маршрутов № 4 и № 21 перенаправляются по улицам Академика Трубилина,
Специалисты службы энергохозяйства МУП «КТТУ» работают над устранением неполадок, сообщает
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