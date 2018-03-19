Ростовчанин заминировал детский сад в центре Волгограда
36-летний житель Ростовской области, живущий в Центральном районе Волгограда, был задержан полицейскими за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
36-летний житель Ростовской области, живущий в Центральном районе Волгограда, был задержан полицейскими за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
К месту происшествия сразу же приехали полицейские и кинологи со
В ходе проведения
Подозреваемый пояснил, что поругался со своей сожительницей, которая работала в детском саду. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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