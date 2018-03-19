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14:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовчанин заминировал детский сад в центре Волгограда

36-летний житель Ростовской области, живущий в Центральном районе Волгограда, был задержан полицейскими за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, стражам порядка поступило звонок о минировании одного из детских садов.

К месту происшествия сразу же приехали полицейские и кинологи со служебно-розыскными собаками. Они обследовали здание детского сада и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личность и задержать телефонного террориста. Им оказался 36-летний житель Ростовской области, временно живущий в центре города.

Подозреваемый пояснил, что поругался со своей сожительницей, которая работала в детском саду. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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