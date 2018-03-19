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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже поймали пьяную автомобилистку, которая протаранила припаркованные машины

Женщине грозит суд.

Не так давно в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения. На улице Ростовской у дома № 26 водитель «Митсубиси Лансер» врезался в припаркованные автомобили «ВАЗ-2107», а также «Киа Рио».

При этом шофер скрылся с места ДТП. Вероятно, он, а точнее она, как выяснилось позже, не знала, что все ее «подвиги» были сняты на камеру. Соответственно сообщение о данном происшествии поступило в полицию.

— Данный автомобиль был установлен и замечен полицейскими на улице Волгоградской у дома № 20. Водитель «Митсубиси Лансер» менял траекторию движения. Выяснилось, что транспортным средством управляла 36-летняя местная жительница. Данная гражданка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге женщина была привлечена к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Материалы направлены в судебные органы.

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