В Воронеже поймали пьяную автомобилистку, которая протаранила припаркованные машины

Не так давно в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения. На улице Ростовской у дома № 26 водитель «Митсубиси Лансер» врезался в припаркованные автомобили «ВАЗ-2107», а также «Киа Рио».

При этом шофер скрылся с места ДТП. Вероятно, он, а точнее она, как выяснилось позже, не знала, что все ее «подвиги» были сняты на камеру. Соответственно сообщение о данном происшествии поступило в полицию.

— Данный автомобиль был установлен и замечен полицейскими на улице Волгоградской у дома № 20. Водитель «Митсубиси Лансер» менял траекторию движения. Выяснилось, что транспортным средством управляла 36-летняя местная жительница. Данная гражданка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, — комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.